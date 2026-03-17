ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по автобусу з людьми поблизу Миколаєва: є поранені

Через обстріл автобуса FPV у Миколаївському районі, на щастя, обійшлося без жертв. Утім є поранені люди.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Вчора, 17 березня, армія РФ вдарила дроном по автобусу з людьми на Миколаївщині. Є потерпілі.

Про це інформує Миколаївська ОВА.

Як зазначається, автобус перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді. Постраждали 69-річний чоловік та 49-річна жінка.

«Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний, середньої важкості», — йдеться у повідомленні.

Постраждалі, додає місцева влада, продовжують лікування у медичному закладі.

Як ми зазначали, нещодавно росіяни атакували автобус з людьми на Харківщині. Влучання сталося в рейсовий автобус „Харків-Великий Бурлук“. За даними ОВА, загинула одна людина, ще чотири особи постраждали.  Попередньо встановили, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М». Кількість жертв такожж уточнили — три людини: водій автобуса та двоє пасажирів.

Також 12 березня під час атаки на Миколаїв росіяни обстріляли об’єкт транспортної інфраструктури. Застосували безпілотник типу «Шахед». Пошкоджені також два приватні будинки та покрівля одного з навчальних закладів. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie