РФ вдарила по автобусу з людьми поблизу Миколаєва: є поранені

Стовп диму

Реклама

Вчора, 17 березня, армія РФ вдарила дроном по автобусу з людьми на Миколаївщині. Є потерпілі.

Про це інформує Миколаївська ОВА.

Як зазначається, автобус перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді. Постраждали 69-річний чоловік та 49-річна жінка.

Реклама

«Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний, середньої важкості», — йдеться у повідомленні.

Постраждалі, додає місцева влада, продовжують лікування у медичному закладі.

Як ми зазначали, нещодавно росіяни атакували автобус з людьми на Харківщині. Влучання сталося в рейсовий автобус „Харків-Великий Бурлук“. За даними ОВА, загинула одна людина, ще чотири особи постраждали. Попередньо встановили, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М». Кількість жертв такожж уточнили — три людини: водій автобуса та двоє пасажирів.

Також 12 березня під час атаки на Миколаїв росіяни обстріляли об’єкт транспортної інфраструктури. Застосували безпілотник типу «Шахед». Пошкоджені також два приватні будинки та покрівля одного з навчальних закладів. За попередніми даними, минулося без постраждалих.