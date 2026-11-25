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РФ вдарила по багатоповерхівках в одному з обласних центрів: перші деталі
Зранку 25 листопада російська армія атакувала Запоріжжя. Під ударом опинилися житлові будинки у Шевченківському районі міста.
Що відомо про вранішній обстріл обласного центру — читайте на сайті ТСН.ua.
Атака на Запоріжжя - які наслідки
Очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив, що зранку росіяни атакували Шевченківський район міста.
“Пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі. Попередньо, одну людину поранено”, - повідомив чиновник.
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