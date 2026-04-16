РФ вдарила по багатоповерхівці: будинок в руїнах, люди загинули у власних квартирах (фото)
Росіяни завдали удару просто по багатоповерхівці в Одесі — виникли серйозні руйнування.
Зранку 16 квітня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Є загиблі та травмовані мешканці житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
За даними рятувальників, станом на 09:00 загинули вісім осіб, а 16 — постраждали.
Внаслідок влучання у багатоповерхівку виникла пожежа. Сталися значні руйнування, частину квартир знищено вщент.
«Рятувальники працювали в надскладних умовах, ліквідовуючи загоряння та розбираючи понівечені конструкції», — наголосили в ДСНС.
Наслідки атаки на будинок в Одесі
Нагадаємо, всю ніч РФ била по Одесі ракетами і дронами. Ворог атакував обласний центр у кілька хвиль. У місті пошкоджено об’єкти портової, критичної та житлової інфраструктури. Сталися пожежі та значні руйнування.