РФ вдарила по багатоповерхівці: будинок в руїнах, люди загинули у власних квартирах (фото)

Росіяни завдали удару просто по багатоповерхівці в Одесі — виникли серйозні руйнування.

Олена Капнік
Ракетний удар по багатоповерхівці в Одесі

Ракетний удар по багатоповерхівці в Одесі / © ДСНС

Зранку 16 квітня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Є загиблі та травмовані мешканці житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, станом на 09:00 загинули вісім осіб, а 16 — постраждали.

Внаслідок влучання у багатоповерхівку виникла пожежа. Сталися значні руйнування, частину квартир знищено вщент.

«Рятувальники працювали в надскладних умовах, ліквідовуючи загоряння та розбираючи понівечені конструкції», — наголосили в ДСНС.

Наслідки атаки на будинок в Одесі

РФ вгатила по житловому будинку в Одесі - вісім загиблих. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нагадаємо, всю ніч РФ била по Одесі ракетами і дронами. Ворог атакував обласний центр у кілька хвиль. У місті пошкоджено об’єкти портової, критичної та житлової інфраструктури. Сталися пожежі та значні руйнування.

