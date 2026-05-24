РФ вдарила по багатоповерхівці у Черкасах: серед поранених — діти (фото)
У Черкасах російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Троє людей у лікарні.
У ніч на 24 травня російські війська атакували Черкаську область ракетами та ударними безпілотниками. У Черкасах ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого травми отримали 11 людей, серед яких двоє дітей.
Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Атака РФ на Черкаси 24 травня — що відомо
Повідомляється, що під час повітряної тривоги близько другої години ночі у Черкасах пролунали три вибухи, після чого в одному з районів міста спалахнула пожежа в багатоповерхівці.
О 2:39 керівник ОВА Ігор Табурець оголосив про підвищену небезпеку застосування БпЛА для Черкаського району та попередив, що безпілотники й крилаті ракети тримають курс на обласний центр. Уже після 2:40 у місті пролунало ще кілька вибухів. Згодом, о 3:20, Повітряні сили ЗСУ поінформували про рух ракет у напрямку Черкащини.
«Зазнав атаки рф наш обласний центр. Тут ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку. Унаслідок цього виникла пожежа у квартирах із 5 по 9 поверхи. Її вже ліквідували. Маємо 11 травмованих, двоє — це діти. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих бригадами Екстренки доправлено до лікарні», — зазначив Ігор Табурець.
За його словами, окрім ударів по обласному центру, зафіксовано влучання у Золотоніському районі. Там російська крилата ракета пошкодила ферму, яка не функціонувала. За словами очільника ОВА, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.
Загалом під час нічної повітряної атаки сили та засоби протиповітряної оборони, а також мобільні вогневі групи в межах Черкаської області знешкодили 30 ворожих цілей: вісім російських ракет та 22 ударні безпілотники.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, війська РФ масовано атакували Київ балістикою та БпЛА.
Після масованої атаки РФ у Києві пошкоджено понад 40 локацій, одна людина загинула, ще щонайменше 20 отримали поранення.
Окрім цього, внаслідок обстрілу Росії по Києву пошкоджень зазнав головний офіс «Укрпошти».