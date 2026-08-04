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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1346
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РФ вдарила по будинках у великому обласному центрі: є загибла і травмовані, зокрема діти - усі деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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РФ вдарила по будинках у великому обласному центрі: є загибла і травмовані, зокрема діти - усі деталі

© Associated Press

Вночі проти 4 серпня армія РФ атакувала Миколаїв безпілотниками Під прицілом опинилися приватні будинки. Є жертва і потерпілі.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

“Вночі ворог атакував місто. Загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждалих. Поранення отримали дві дівчинки віком 2 та 12 років”, - повідомив чиновник.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1346
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