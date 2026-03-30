Укрaїнa
106
РФ вдарила по Чернігову — перші деталі

Російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі Чернігова під час нічної атаки.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Ілюстративний колаж

Ілюстративний колаж / © tsn.ua

У ніч на 30 березня російська армія завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Чернігові.

Про це пише пресслужба Чернігівської міської ради.

«Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова. Інформація уточнюється», — йдеться в повідомленні.

Перед цим Повітряні сили зазначали, що російські дрони перебували на півночі та в центрі Чернігівщини.

Нагадаємо, що 21 березня РФ атакувала важливий енергооб’єкт на Чернігівщині. Тоді без світла залишилися 430 тисяч абонентів.

