У ніч на 30 березня російська армія завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Чернігові.

Про це пише пресслужба Чернігівської міської ради.

«Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова. Інформація уточнюється», — йдеться в повідомленні.

Перед цим Повітряні сили зазначали, що російські дрони перебували на півночі та в центрі Чернігівщини.

Нагадаємо, що 21 березня РФ атакувала важливий енергооб’єкт на Чернігівщині. Тоді без світла залишилися 430 тисяч абонентів.