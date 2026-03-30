РФ вдарила по Чернігову — перші деталі
Російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі Чернігова під час нічної атаки.
У ніч на 30 березня російська армія завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Чернігові.
Про це пише пресслужба Чернігівської міської ради.
«Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова. Інформація уточнюється», — йдеться в повідомленні.
Перед цим Повітряні сили зазначали, що російські дрони перебували на півночі та в центрі Чернігівщини.
Нагадаємо, що 21 березня РФ атакувала важливий енергооб’єкт на Чернігівщині. Тоді без світла залишилися 430 тисяч абонентів.