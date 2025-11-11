У Румунії впав дрон під час російської атаки на Одещину – подробиці

ППО / © Державна прикордонна служба України

У ніч із 10 на 11 листопада 2025 року Російська Федерація знову завдала повітряного удару по українських портах на Дунаї.

Про це повідомило міністерство національної оборони Румунії (MoND).

Як стало відомо, радари зафіксували групи ворожих безпілотників поблизу державного кордону. Це призвело до превентивного приведення в готовність систем протиповітряної оборони.

Через складні погодні умови на південному сході країни літаки, що виконують місії з охорони повітряного простору, не змогли піднятися в небо.

О 00:07 у північній частині повіту Тулча було оголошено повітряну тривогу. На українському боці Дунаю, в районі порту Ізмаїл, спостерігалася серія потужних вибухів.

Близько 01:09 Міністерство оборони отримало повідомлення про падіння літального апарата поблизу населеного пункту Грінду — приблизно за 5 км від українського кордону. На місце події негайно вирушили військові команди, які виявили можливі фрагменти безпілотника.

Територію було оточено, район падіння — охороняється. Слідчі дії та експертиза уламків триватимуть у перші години доби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на кордоні з Румунією зупинили роботу пункту пропуску «Дяківці».