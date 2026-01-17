РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі однієї з областей: що відомо (фото)

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти суботи, 17 січня, агресорка Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару виникла пожежа. Минулося загиблих та постраждалих

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Уночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Триває ліквідація наслідків», — наголосив чиновник.

Реклама

З його слів, через російську атаку на одному з об’єктів в Одеському регіоні сталися пошкодження і виникла пожежа.

На Одещині, каже Кіпер, об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Війська РФ завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Загиблих та постраждалих немає. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Загиблих та постраждалих немає. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Війська РФ завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Як повідомлялося, за словами очільника Міненерго Дениса Шмигаля, через удари російських БпЛА і і ракет в Україні не залишилося жодної не пошкодженої електростанції. Через останній масовані обстріли найкритичніша ситуація з енергозабезпеченням склалася у Києві і на Київщині, в Одеській області та прифронтових громадах.