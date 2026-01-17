- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3102
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі однієї з областей: що відомо (фото)
На місці «прильоту» виникла пожежа.
Вночі проти суботи, 17 січня, агресорка Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару виникла пожежа. Минулося загиблих та постраждалих
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Уночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Триває ліквідація наслідків», — наголосив чиновник.
З його слів, через російську атаку на одному з об’єктів в Одеському регіоні сталися пошкодження і виникла пожежа.
На Одещині, каже Кіпер, об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.
Як повідомлялося, за словами очільника Міненерго Дениса Шмигаля, через удари російських БпЛА і і ракет в Україні не залишилося жодної не пошкодженої електростанції. Через останній масовані обстріли найкритичніша ситуація з енергозабезпеченням склалася у Києві і на Київщині, в Одеській області та прифронтових громадах.