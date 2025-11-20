ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
56
1 хв

РФ вдарила по енергетиці: які графіки відключень діятимуть 20 листопада

Російські війська вдарили по енергооб’єктах у кількох областях України. Внаслідок цього у четвер, 20 листопада, застосовуватимуться відключення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Через удари РФ по енергетиці України 20 листопада є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Графіки погодинних відключень застосовуватимуться впродовж доби обсягом від 2,5 до 4 черг.

Про це повідомляє «Укренерго».

«Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак — в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень, обсягом від 2,5 до 4 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів», — йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше покращити ситуацію.

Раніше експерт пояснив, чому графіки відключення світла змінюються декілька разів на день.

«Це пов’язано з переконфігурацією системи. Зараз діють в основному резервні лінії живлення, і якщо на ці лінії навантажується велика кількість споживачів, то вони можуть виходити з ладу, це спричиняє додаткові проблеми. Тому потрібно змінювати графіки в ручному режимі», — пояснив Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.

