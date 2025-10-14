ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
167
1 хв

РФ вдарила по енергетиці Харківщини та Сумщини: яка ситуація у мережі

Фахівці після обстрілів роблять усе для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Катерина Сердюк
Удари по енергетиці

Удари по енергетиці / © ТСН.ua

Російські війська 14 жовтня завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Є обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Міненерго.

Наразі енергетики докладають максимум зусиль для відновлення постачання.

Станом на 14 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

Як зазначили у Міненерго, триває активна підготовка до зимового періоду. Мета — гарантувати безперебійне постачання електроенергії і тепла населенню. Зокрема, мова йде про:

  • здійснення ремонтних та відновлювальних робіт на енергетичних об’єктах

  • створення запасів ресурсів;

  • посилення захисту критичної інфраструктури.

«Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», — звернулися у відомстві.

Нагадаємо, вчора, 13 жовтня, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Застосовані екстрені відключення у декількох областях: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів), Кіровоградській (частково).

Також відомо, що у Чернігівській області було застосовано погодинні відключення.

«Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», — наголосили енергетики.

