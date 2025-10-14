- Дата публікації
РФ вдарила по енергетиці Харківщини та Сумщини: яка ситуація у мережі
Фахівці після обстрілів роблять усе для підтримки стабільної роботи енергосистеми.
Російські війська 14 жовтня завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Є обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє Міненерго.
Наразі енергетики докладають максимум зусиль для відновлення постачання.
Станом на 14 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.
Як зазначили у Міненерго, триває активна підготовка до зимового періоду. Мета — гарантувати безперебійне постачання електроенергії і тепла населенню. Зокрема, мова йде про:
здійснення ремонтних та відновлювальних робіт на енергетичних об’єктах
створення запасів ресурсів;
посилення захисту критичної інфраструктури.
«Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», — звернулися у відомстві.
Нагадаємо, вчора, 13 жовтня, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Застосовані екстрені відключення у декількох областях: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів), Кіровоградській (частково).
Також відомо, що у Чернігівській області було застосовано погодинні відключення.
«Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», — наголосили енергетики.