РФ вдарила по енергетиці Одещини: які наслідки
Без електрики залишаються близько 30,8 тисячі сімей.
Вночі російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено один з енергооб'єктів компанії ДТЕК в Одесі.
Про це повідомляє ДСНС.
Через обстріл без електропостачання залишаються близько 30,8 тисяч сімей.
«Руйнування значні, відновлення обладнання потребує тривалого часу», — повідомили енергетики.
Фахівці працюють на місці удару: розбирають завали та готуються до проведення ремонтних робіт. Після цього розпочнеться поетапне оновлення енергетичного обладнання.
«Першочергове завдання — відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, щоб повернути тепло та воду до будинків людей», — наголосили в компанії.
Нагадаємо, вчора, 18 січня, РФ атакувала Одеську область дронами. Є наслідки.
Через ворожі обстріли на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури виникла пожежа. Пошкоджено виробничу будівлю та майно підприємства. На щастя обійшлося без постраждалих.