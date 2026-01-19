РФ вдарила по енергетиці Одещини: які наслідки

Удар по Одещині

Вночі російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено один з енергооб'єктів компанії ДТЕК в Одесі.

Про це повідомляє ДСНС.

Через обстріл без електропостачання залишаються близько 30,8 тисяч сімей.

«Руйнування значні, відновлення обладнання потребує тривалого часу», — повідомили енергетики.

Фахівці працюють на місці удару: розбирають завали та готуються до проведення ремонтних робіт. Після цього розпочнеться поетапне оновлення енергетичного обладнання.

«Першочергове завдання — відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, щоб повернути тепло та воду до будинків людей», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, вчора, 18 січня, РФ атакувала Одеську область дронами. Є наслідки.

Через ворожі обстріли на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури виникла пожежа. Пошкоджено виробничу будівлю та майно підприємства. На щастя обійшлося без постраждалих.