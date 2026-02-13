РФ вдарила по енергетиці Одеси: руйнування надзвичайно серйозні

Енергетики ДТЕК / © Associated Press

Російська армія у ніч проти 13 лютого завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі Одеси, спричинивши критичні пошкодження обладнання. Відновлення об’єктів триватиме значний час.

Про це повідомили в ДТЕК.

Уночі загарбники знову здійснили потужні атаки по енергетичній інфраструктурі Одеси. Пошкодження є вкрай значними — для відновлення обладнання та повернення його до роботи знадобиться чимало часу.

Наразі фахівці працюють безпосередньо на місці ударів, триває розбирання завалів. Енергетики роблять максимум можливого, аби якомога швидше усунути наслідки обстрілу.

Як зазначили в ДТЕК, найперше завдання — відновити електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури.

Наслідки нічної атаки на Одесу 13 лютого

Нагадаємо, через атаку безпілотників пізно ввечері 12 лютого в Одеському районі виникли значні перебої з електроенергією, теплом та водою. Фахівці почали оцінювати масштаби пошкоджень та оглядати мережі.

Вранці місцева влада повідомила, що у ніч проти 13 лютого РФ атакувала Одещину дронами, пошкодивши житлові будинки, об’єкти енергетичної, портової та промислової інфраструктури. В Одесі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, автосалон (де виникла масштабна пожежа), санаторій та заклади освіти. У порту пошкоджено склади з добривами та вантажні вагони.

Внаслідок атаки одна людина загинула, шестеро отримали поранення, троє з яких перебувають у важкому стані.