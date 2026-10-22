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РФ вдарила по енергетиці однієї з областей в центрі: що відомо
За даними місцевих медів, у деяких районах Вінниці, Козятина, Хмільника і Літина виникли проблеми з електропостачанням.
Вночі проти четверга, 22 жовтня, російська армія вдарила по Вінницькій області. Минулося без потерпілих, але є влучання.
Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
«На Вінниччині є пошкодження промислових об’єктів, енергетичної інфраструктури і приватних домоволодінь внаслідок чергової масованої атаки ворога», — повідомила чиновниця.
Наразі рятувальні служби і енергетики працюють над відновленням об’єктів та енергопостачання.
Місцеві Телегра-канали повідомляли, що зранку в деяких районах Вінниці, Козятина, Хмільника і Літина зникло світло.
Зауважимо, протягом ночі і зранку в різних районах області кілька разів оголошували «жовту» і «червону» повітряну тривогу.
Як повідомлялося, кілька днів тому РФ масовано вдарила по Вінниці. Внаслідок ударів зазнали руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, обласний центр залишилася без електроенергії. Крім того, у місті виникли проблеми з водопостачанням.
Нагадаємо, через російські атаки на енергетику в Україні запровадили графіки відключення світла на 22 жовтня. Від 06:00 до 23:59 застосовуватимуть два види обмежень: для всіх категорій споживачів, а також для промисловості та бізнесу.