РФ вдарила по енергетиці однієї з областей в центрі: що відомо

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

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Вночі проти четверга, 22 жовтня, російська армія вдарила по Вінницькій області. Минулося без потерпілих, але є влучання.

Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

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«На Вінниччині є пошкодження промислових об’єктів, енергетичної інфраструктури і приватних домоволодінь внаслідок чергової масованої атаки ворога», — повідомила чиновниця.

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Наразі рятувальні служби і енергетики працюють над відновленням об’єктів та енергопостачання.

Місцеві Телегра-канали повідомляли, що зранку в деяких районах Вінниці, Козятина, Хмільника і Літина зникло світло.

Зауважимо, протягом ночі і зранку в різних районах області кілька разів оголошували «жовту» і «червону» повітряну тривогу.

Як повідомлялося, кілька днів тому РФ масовано вдарила по Вінниці. Внаслідок ударів зазнали руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, обласний центр залишилася без електроенергії. Крім того, у місті виникли проблеми з водопостачанням.

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Нагадаємо, через російські атаки на енергетику в Україні запровадили графіки відключення світла на 22 жовтня. Від 06:00 до 23:59 застосовуватимуть два види обмежень: для всіх категорій споживачів, а також для промисловості та бізнесу.

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