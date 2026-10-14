РФ масованого вдарила по енергетиці після «перемир’я» Трампа: Зеленський різко звернувся до США

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Росія вночі проти 14 жовтня завдала масованого удару по енергетичній та критичній інфраструктурі України. Зокрема, було застосовано 39 балістичних ракет і понад 120 безпілотників. Під атакою опинилися Київ, Київська область і Харків. Є жертви і поранені.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, Росія свідомо завдала балістичного удару саме по енергетичних об’єктах, щодо яких президент США Дональд Трамп визначив необхідність припинення вогню. Зеленський назвав атаку демонстративною неповагою Москви до Вашингтона.

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«Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент США визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю — такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента (Дональда Трампа — Ред.) сильними», — заявив український лідер.

Внаслідок російських ударів щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електрики. Значних пошкоджень зазнали 26 елементів українського електроенергетичного комплексу та чотири об’єкти нафтогазової інфраструктури. Зокема, тому кількість відключень може зрости.

Звернення до США

Зеленський закликав Вашингтон і міжнародних партнерів жорстко відреагувати на дії Росії.

«Росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала подовжувати свою божевільну війну на знищення», — наголосив президент.

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Окрім того, він звернувся до Дональда Трампа із закликом запровадити потужні санкції проти Кремля і надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot.

«Президент США має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості і тиску на агресора. Ми абсолютно справедливо кажемо Сполученим Штатам Америки, Європі і всім нашим партнерам, що жодна країна світу не повинна залишатись наодинці проти такого неадекватного і провоєнного субʼєкта, як Росія», — заявив Володимир Зеленський.

«Перемир’я» Трампа — що відомо

Американський президент Дональд Трамп 11 жовтня оголосив «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони вже погодилися її дотримуватися.

За даними журналіста Financial Times Крістофера Міллера, Киїів на момент заяви Трампа не мав інформації про це. Володимир Зеленський заявив, що «енергетичне перемир’я» стало новиною. Водночас Україна готова приєднатися до такого режиму, якщо на нього справді погодилася Росія.

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Своєю чергою, у Кремлі зухвало відкинули ініціативу Трампа. У Москві зухвало заявили, що не збираються давати Києву «перепочинок», а тому будуть продовжувати досягати своїх цілей.

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