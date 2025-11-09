- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 3 хв
РФ вдарила по енергетиці Полтавщини: яка ситуація з теплом, світлом та водою
Російські війська атакували критичну інфраструктуру Полтавської області. Є перебої з електро-, водо- й теплопостачанням.
Армія РФ 8 листопада вдарила по енергооб’єктах Полтавщини. Фіксують проблеми з теплом, світлом та водою.
Яка ситуація у Полтаві, Кременчуці та Горішніх Плавнях — читайте далі у матеріалі ТСН.ua.
Яка ситуація зі світлом
У «Полтаваобленерго» зазначається, що від 2:00 до 5:00 в області застосовували відключення в обсязі трьох черг. З 5:00 до 8:30 обмеження будуть діяти у дві черги.
«З 08:30 по 22:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг», — йдеться у повідомленні.
Яка ситуація з водою
У Полтаві фіксують проблему і з водопостачанням. Так, організоване підвезення води за потреби. Зокрема, з 09:00 видача здійснюватиметься біля пунктів незламності в закладах освіти №13, №30 та №32.
Як пише секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, про необхідність технічної або питної води повідомляти можна в найближчий пункт незламності. Це дозволить централізовано організувати подальшу видачу за необхідності.
Полтавців закликали єднатися й перевірити, чи усі отримали інформацію, особливо — люди похилого віку. Влада нагадує, що у пунктах незламності можна отримати воду та зарядити телефони.
Яка ситуація з теплом
Вчора, 8 листопада, у Полтавській ОВА повідомили про надскладну ситуацію у мережі.
Голова ОВА Володимир Когут розповів, що РФ атакувала Полтавщину, а саме — об’єкти енергетики. Це був рекордний обстріл з огляду на кількість балістичних ракет. Є значні пошкодження, через що в області відсутні повністю або є перебої з електро, тепло та водопостачанням.
Відповідні служби працюють безперервно, щоб оперативно покращити ситуацію.
У «Полтаватеплоенерго» зазначали, що опалення в обласному центрі буде відновлено вночі. Наразі котельні переведені в роботу від альтернативних джерел харчування.
Спостерігається й транспортний колапс. Увечері 8 листопада у зв’язку з застосуванням графіків відключення електроенергії рух тролейбусів у Полтаві було повністю зупинено.
Протягом дня електротранспорт курсував лише частково, на ділянці Інститут зв’язку — Центр — Південний вокзал — Левада. На маршрути додатково вийшли автобуси приватних перевізників.
Попередили, що 8 та 9 листопада вуличне освітлення працюватиме в «черговому режимі». Світитимуть лише основні вулиці вздовж тролейбусних маршрутів для безпеки пішоходів.
Влада також наполегливо просить мешканців утриматися від користування ліфтами. Це дозволить уникнути ризику застрягання у кабіні під час знеструмлення. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, але зупинки ліфтів пов’язані виключно з відключеннями.
Колапс у Кременчуці та Горішніх Плавнях — що відомо
Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що окупанти вдарили по енергетичному об’єкту Кременчуцького району.
Станом на 07:45 електропостачання було відсутнє на всій території Кременчука. Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики.
Також розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста.
Усі комунальні та аварійні служби залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працюють у посиленому режимі.