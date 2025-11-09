ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
11
3 хв

РФ вдарила по енергетиці Полтавщини: яка ситуація з теплом, світлом та водою

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Полтавської області. Є перебої з електро-, водо- й теплопостачанням.

Катерина Сердюк
Армія РФ 8 листопада вдарила по енергооб’єктах Полтавщини. Фіксують проблеми з теплом, світлом та водою.

Яка ситуація у Полтаві, Кременчуці та Горішніх Плавнях — читайте далі у матеріалі ТСН.ua.

Яка ситуація зі світлом

У «Полтаваобленерго» зазначається, що від 2:00 до 5:00 в області застосовували відключення в обсязі трьох черг. З 5:00 до 8:30 обмеження будуть діяти у дві черги.

«З 08:30 по 22:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг», — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація з водою

У Полтаві фіксують проблему і з водопостачанням. Так, організоване підвезення води за потреби. Зокрема, з 09:00 видача здійснюватиметься біля пунктів незламності в закладах освіти №13, №30 та №32.

Як пише секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, про необхідність технічної або питної води повідомляти можна в найближчий пункт незламності. Це дозволить централізовано організувати подальшу видачу за необхідності.

Полтавців закликали єднатися й перевірити, чи усі отримали інформацію, особливо — люди похилого віку. Влада нагадує, що у пунктах незламності можна отримати воду та зарядити телефони.

Яка ситуація з теплом

Вчора, 8 листопада, у Полтавській ОВА повідомили про надскладну ситуацію у мережі.

Голова ОВА Володимир Когут розповів, що РФ атакувала Полтавщину, а саме — об’єкти енергетики. Це був рекордний обстріл з огляду на кількість балістичних ракет. Є значні пошкодження, через що в області відсутні повністю або є перебої з електро, тепло та водопостачанням.

Відповідні служби працюють безперервно, щоб оперативно покращити ситуацію.

У «Полтаватеплоенерго» зазначали, що опалення в обласному центрі буде відновлено вночі. Наразі котельні переведені в роботу від альтернативних джерел харчування.

Спостерігається й транспортний колапс. Увечері 8 листопада у зв’язку з застосуванням графіків відключення електроенергії рух тролейбусів у Полтаві було повністю зупинено.

Протягом дня електротранспорт курсував лише частково, на ділянці Інститут зв’язку — Центр — Південний вокзал — Левада. На маршрути додатково вийшли автобуси приватних перевізників.

Попередили, що 8 та 9 листопада вуличне освітлення працюватиме в «черговому режимі». Світитимуть лише основні вулиці вздовж тролейбусних маршрутів для безпеки пішоходів.

Влада також наполегливо просить мешканців утриматися від користування ліфтами. Це дозволить уникнути ризику застрягання у кабіні під час знеструмлення. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, але зупинки ліфтів пов’язані виключно з відключеннями.

Колапс у Кременчуці та Горішніх Плавнях — що відомо

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що окупанти вдарили по енергетичному об’єкту Кременчуцького району.

Станом на 07:45 електропостачання було відсутнє на всій території Кременчука. Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики.

Також розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста.

Усі комунальні та аварійні служби залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працюють у посиленому режимі.

11
