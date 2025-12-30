- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
РФ вдарила по енергоб’єкту Чернігівщини: які наслідки
Російські війська 30 грудня атакували енергетику у Чернігівській області.
Армія РФ вдарила по енрегооб’єкту на Чернігівщині. Є затримки поягів.
Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго».
Як зазначається, пошкодження доволі серйозні.
«На жаль, внаслідок рашистського обстрілу вночі пошкоджено ще один важливий енергооб’єкт у Чернігівському районі», — йдеться у повідомленні.
Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Через удар РФ є затримки потягів. Так, за даними «Укрзалізниці», в наступні рейси поїзди зі столиці рушили теж із затримками до 30 хвилин. Їх зменшують в дорозі.
«Поїзд №6005 Київ — Фастів рушив з початкової із затримкою 27 хвилин, а поїзд №6603 Святошин — Тетерів із затримкою 23 хвилини», — зазначили у компанії.
Людей закликають уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.
Нагадаємо, РФ атакувала Чернігівщину на Різдво. Окупанти били по енергетиці і цивільних. Зафіксовано декілька ударів по Чернігову.
„Герань“ поцілила по одному з підприємств. Пошкоджена адмінбудівля, гараж, легкові автівки і пасажирський автобус. Ударний дрон влучив в одну із квартир девʼятиповерхівки. Загорілося житло на 6 поверсі й автівки, які були припарковані біля дому. Пошкоджені вікна в будівлях поруч, зокрема в навчальному закладі», — зазначив він.