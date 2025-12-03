РФ вдарила по енергооб’єктах: у яких областях відключення та обмеження споживання

Відключення світла / © Associated Press

Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Застосовуються графіки відключень.

Про це повідомляє «Укренерго».

За даними компанії, в усіх регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безперервно, аби повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Через попередні масовані обстріли ситуацію в енергосистемі залишається непростою. Так, в усіх регіонах України сьогодні, 3 грудня, вимушено застосовуються відключення.

«Графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу та погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг», — написали в «Укренерго».

Додається, що час застосування знеструмлень за адресами можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго регіонів.

Як деталізували у Міненерго, внаслідок атак РФ додатково знеструмлені:

понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині;

близько 5 тисяч у Дніпропетровській та Запорізькій областях№

споживачі на Херсонщині.

В Одеській області, констатували у відомстві, всіх абонентів, які були знеструмлені вночі, вже заживлено.

Нагадаємо, РФ атакувала енергетичний об’єкт в Одеському районі. Спалахнула пожежа. Як повідомили в ОВА, пошкоджень зазнало обладнання.

Також відомо, що постраждала людина.

“Поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу», — констатував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.