РФ вдарила по енергооб’єктах: у яких областях відключення та обмеження споживання
Внаслідок російських ударів по енергетиці є знеструмлені споживачі у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.
Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Застосовуються графіки відключень.
Про це повідомляє «Укренерго».
За даними компанії, в усіх регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безперервно, аби повернути в роботу пошкоджене обладнання.
Через попередні масовані обстріли ситуацію в енергосистемі залишається непростою. Так, в усіх регіонах України сьогодні, 3 грудня, вимушено застосовуються відключення.
«Графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу та погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг», — написали в «Укренерго».
Додається, що час застосування знеструмлень за адресами можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго регіонів.
Як деталізували у Міненерго, внаслідок атак РФ додатково знеструмлені:
понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині;
близько 5 тисяч у Дніпропетровській та Запорізькій областях№
споживачі на Херсонщині.
В Одеській області, констатували у відомстві, всіх абонентів, які були знеструмлені вночі, вже заживлено.
Нагадаємо, РФ атакувала енергетичний об’єкт в Одеському районі. Спалахнула пожежа. Як повідомили в ОВА, пошкоджень зазнало обладнання.
Також відомо, що постраждала людина.
“Поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу», — констатував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.