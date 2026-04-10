Укрaїнa
705
1 хв

РФ атакувала великі енергооб’єкти: руйнування значні, тисячі людей залишилися без світла

Енергетики наголошують, що об’єкти енергетики зазнали сильних руйнувань.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Вночі проти 10 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Одеській області. Тисячі людей залишилися без світла.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

Окупанти вдарили по двох великих енергетичних об’єктах на півдні Одеської області. Інфраструктура зазнала значних руйнувань.

«Уночі 10 квітня енергетика знову була під прицілом ворога. Тимчасово без електропостачання залишаються 11,1 тис. родин», — йдеться у повідомленні.

За даними ДТЕК, 10 квітня на території Одещини діють графіки стабілізаційних відключень світла. Втім, винятком є Одеса, де знеструмлення екстрені.

Відключення світла в Одеській області 10 квітня. / © ДТЕК

Атака на Одесу 10 квітня

Цієї ночі обласний центр перебував під масованою атакою російських безпілотників. Внаслідок атаки було пошкоджено важливі об’єкти. Зокрема, росіяни били по енергетичній та портовій інфраструктурі Одеської області. Минулося без потерпілих.

«Пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту», — наголосив очільник ОВА Олег Кіпер.

