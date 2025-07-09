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РФ вдарила по енергооб’єкту на Сумщині: чи буде в області світло
Йдеться про проблеми з електропостачанням у Сумах, Сумському та Охтирському районах.
Російські війська вдарили по енергооб’єкту на Сумщині, внаслідок чого частина регіону залишилася без світла.
Про це передає «Сумиобленерго».
«У кого зараз є перебої з розподілом електроенергії в м. Суми, Сумському та Охтирському районах — це через атаку армії РФ на енергетику Сумщини. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога», — йдеться в повідомленні.
В обленерго запевнили, що працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії.
У відомстві закликали користувачів зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.
Нагадаємо, що 2 липня у Сумах після атаки дрона пошкоджено маршрутку з пасажирами