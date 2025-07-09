РФ вдарила по енергооб’єкту на Сумщині: чи буде в області світло

Відключення світла на Сумщині / © ТСН.ua

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Російські війська вдарили по енергооб’єкту на Сумщині, внаслідок чого частина регіону залишилася без світла.

Про це передає «Сумиобленерго».

«У кого зараз є перебої з розподілом електроенергії в м. Суми, Сумському та Охтирському районах — це через атаку армії РФ на енергетику Сумщини. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога», — йдеться в повідомленні.

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В обленерго запевнили, що працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії.

У відомстві закликали користувачів зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.

Нагадаємо, що 2 липня у Сумах після атаки дрона пошкоджено маршрутку з пасажирами