Ворог вдарив по Чернігову / © Associated Press

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Сьогодні вночі ворог завдав удару по Чернігову. Минулося без жертв та постраждалих, але у місті є руйнування.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

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«Ціллю став об’єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади, на прилеглій до неї території. Внаслідок атаки пошкоджено вікна в багатоповерхових житлових будинках», — йдеться у повідомленні.

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За інформацією «Суспільного», загоряння фіксують в центральній частині будівлі «Епіцентру».

Нагадаємо, вранці п’ятниці, 9 жовтня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Одне з влучань сталося поблизу багатоповерхівки. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще семеро — дістали поранень. Серед них є дитина.

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