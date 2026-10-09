- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4832
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вдарила по "Епіцентру" та житлових кварталах у великому місті, спалахнула пожежа — всі деталі
Окупанти вночі завдали удару по торговельному центру «Епіцентр» на прилеглій до Чернігова території.
Сьогодні вночі ворог завдав удару по Чернігову. Минулося без жертв та постраждалих, але у місті є руйнування.
Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.
«Ціллю став об’єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади, на прилеглій до неї території. Внаслідок атаки пошкоджено вікна в багатоповерхових житлових будинках», — йдеться у повідомленні.
За інформацією «Суспільного», загоряння фіксують в центральній частині будівлі «Епіцентру».
Нагадаємо, вранці п’ятниці, 9 жовтня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Одне з влучань сталося поблизу багатоповерхівки. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще семеро — дістали поранень. Серед них є дитина.