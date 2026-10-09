ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4832
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по "Епіцентру" та житлових кварталах у великому місті, спалахнула пожежа — всі деталі

Окупанти вночі завдали удару по торговельному центру «Епіцентр» на прилеглій до Чернігова території.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ворог вдарив по Чернігову

Ворог вдарив по Чернігову / © Associated Press

Сьогодні вночі ворог завдав удару по Чернігову. Минулося без жертв та постраждалих, але у місті є руйнування.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

«Ціллю став об’єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади, на прилеглій до неї території. Внаслідок атаки пошкоджено вікна в багатоповерхових житлових будинках», — йдеться у повідомленні.

За інформацією «Суспільного», загоряння фіксують в центральній частині будівлі «Епіцентру».

Нагадаємо, вранці п’ятниці, 9 жовтня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Одне з влучань сталося поблизу багатоповерхівки. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще семеро — дістали поранень. Серед них є дитина.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie