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РФ вдарила по газових об'єктах України: у "Нафтогазі" розповіли про наслідки
Внаслідок чергової атаки РФ на газовидобуток в Україні зафіксовано руйнування.
У ніч на 22 липня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами-камікадзе на газову інфраструктуру України.
Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, російські війська спрямували десятки дронів по об’єктах газовидобутку, що належать до структури «Нафтогазу». Внаслідок удару зафіксовано руйнування, проте наразі триває ліквідація наслідків, і на місці вже працюють аварійні бригади.
«Це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки відбуваються регулярно. Жодного військового значення ці об’єкти не несуть. Це виключно акт тероризму», — зазначив Корецький.
Він наголосив, що мета російських атак — послабити Україну, зірвати підготовку до опалювального сезону і створити ризики з газопостачанням для населення в зимовий період.
За його словами, попри ворожі удари, фахівці «Нафтогазу» продовжують роботу з відновлення пошкоджених об’єктів. Компанія закликає українців зберігати спокій і запевняє, що тримає ситуацію під контролем.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, 7 березня, російські війська атакували ракетами виробничі об’єкти «Нафтогазу». Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. 28 березня, російська армія атакувала обʼєкти "Нафтогазу". Пошкоджено газовидобувні потужності. Минулося без постраждалих.