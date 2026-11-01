РФ вдарила по гуртожитку ПТУ на Вінничині: двоє загиблих, ще 3 дітей поранені (фото)

У Козятинській громаді на Вінниччині російський безпілотник влучив між гуртожитком професійного училища та навчальним закладом

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У Козятинській громаді Вінницької області російський безпілотник влучив по території гуртожитку професійного училища. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще троє травмовані, серед них — дві 5-річні дівчинки та 16-річний хлопець.

Про це повідомили голова Вінницької ОВА Наталія Заболотна і пресслужба ДСНС.

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Чоловік загинув на місці прильоту. Жінку ще встигли доправити до лікарні, однак, вона на жаль, померла у реанімації.

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Ще троє дітей перебувають у лікарні — двоє 5-річних дівчаток та 16-річний хлопець. Усі з травмами середньої тяжкості. Їм надають необхідну медичну допомогу.

За словами голови ОВА, влучання сталося між гуртожитком та навчальним закладом. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Рятувальники також ліквідували пожежі двох автомобілів, що виникли внаслідок влучання.

Нагадаємо, що 26 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Києву, поціливши по території університету і студентського гуртожитку.

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