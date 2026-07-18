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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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194
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РФ вдарила по іноземному кораблеві на Одещині: ВМС евакуювали 17 філіппінців, є загиблий

Попри небезпеку, екіпажі катерів ВМС ЗСУ вийшли у відкрите море та успішно врятували 17 іноземних моряків, доставивши їх на берег.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Атака на порти Одещини: екіпажі ВМС евакуювали 17 іноземних моряків із підбитого судна

Атака на порти Одещини: екіпажі ВМС евакуювали 17 іноземних моряків із підбитого судна / © Командувач ВМС ЗС України

Сьогодні вранці, 18 липня, російські війська завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. Є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Удар по судну з Антигуа і Барбуда

За його словами, в акваторії Чорного моря РФ атакувала іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Крім того, внаслідок удару були пошкоджені об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Повторний удар під час ліквідації наслідків

Під час ліквідації наслідків однієї з атак ворог цинічно і підступно завдав повторного удару. Внаслідок цього була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. На щастя, особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав.

«Ворог цілеспрямовано намагається знищити нашу інфраструктуру, експортні можливості, життя мирних людей», — підсумував голова ОВА.

Військові моряки врятували 17 людей

У ВМС ЗСУ уточнили, що внаслідок атаки Росії було пошкоджене і втратило хід суховантажне судно Venturo.

«Серед цивільних є загиблий. Незважаючи на небезпеку, військові моряки вийшли в море, щоб надати допомогу», — зазначили у відомстві.

У результаті рятувальної операції 17 цивільних моряків, громадян Філіппін, були евакуйовані на берег.

«ВМС ЗС України продовжують виконувати свій обов’язок і рятувати людські життя. Сьогодні ці люди живі саме завдяки їхній відвазі, професіоналізму та рішучості», — підсумували у пресслужбі.

UPD

Ближче до опівдня голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що РФ знову атакувала Одесу.

«Пошкоджена інфраструктура. Попередньо, є постраждалі. Інформація щодо наслідків уточнюється», — написав він у Телеграм.

Раніше повідомлялося, що російські війська тиждень поспіль масовано атакують Одещину керованими авіаційними ракетами. Внаслідок нових «прильотів» у житловий сектор є загиблі та поранені, серед них діти.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
194
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