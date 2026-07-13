РФ вдарила по іноземному судну на Одещині: троє моряків загинули

РФ продовжує свій терор / © Associated Press

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Росія вдарила по іноземному цивільному судну на Одещині, троє членів екіпажу загинули, ще 5 поранено.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив. Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. На жаль, троє членів екіпажу загинули. Ще п’ятеро моряків отримали поранення», — зазначив він.

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Що каже місцева влада

Очільник ОВА Олег Кіпер своєю чергою повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Одещини зазнала ураження портова інфраструктура. Сталося загоряння пришвартованого комерційного судна під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива.

На місці працюють відповідні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Атака по Одесі 13 липня — що відомо

Росіяни вдарили по Одесі — поцілили по території автопарку й санаторію. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

На території автопарку внаслідок обстрілу спалахнули шість автобусів. Ще 11 автобусів і шість автомобілів пошкоджені.

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Від вечора 12 липня до ранку наступного дня російські війська атакували Україну трьома ракетами Х-59/69 і 134 дронами. ППО збила всі ракети і 123 БпЛА, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Проте шість дронів влучили в пʼяти місцях, у чотирьох — впали уламки.

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