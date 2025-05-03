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РФ вдарила по Харкову "Шахедами": що відомо про наслідки (фото)
У різних районах Харкова сталася серія вибухів.
Армія РФ пізно ввечері 2 травня атакувала безпілотниками Харків. Відомо про щонайменше 47 потерпілих мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Через влучання в місті сталося багато пожеж. Зайнялися багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство, магазин.
Зауважимо, за інформацією місцевої влади, під час повітряної тривоги в різних районах Харкова сталася серія вибухів. Під ударом опинилися чотири райони міста: Слобідский, Салтівський, Київський і Основ’янський.
ФОТО
Як повідомлялося, ввечері 2 травня сталася масована атака дронів на Харків. Удари сталися у 12 локаціях у чотирьох районах міста. На місцях деяких “прильотів” виникли пожежі.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку РФ на Харків та заявив, що майже кожна ніч в Україні обертається на жах. Зі слів глави держави, жодних військових цілей у Харкові, де сталися атаки, не було.