РФ вдарила по Харкову "Шахедами": що відомо про наслідки (фото)

Наслідки атаки на Харків. / © Національна поліція України

Реклама

Армія РФ пізно ввечері 2 травня атакувала безпілотниками Харків. Відомо про щонайменше 47 потерпілих мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Через влучання в місті сталося багато пожеж. Зайнялися багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство, магазин.

Реклама

Зауважимо, за інформацією місцевої влади, під час повітряної тривоги в різних районах Харкова сталася серія вибухів. Під ударом опинилися чотири райони міста: Слобідский, Салтівський, Київський і Основ’янський.

ФОТО

© Харківська ОВА

© Харківська ОВА

© Харківська ОВА

© Харківська ОВА

Як повідомлялося, ввечері 2 травня сталася масована атака дронів на Харків. Удари сталися у 12 локаціях у чотирьох районах міста. На місцях деяких “прильотів” виникли пожежі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку РФ на Харків та заявив, що майже кожна ніч в Україні обертається на жах. Зі слів глави держави, жодних військових цілей у Харкові, де сталися атаки, не було.