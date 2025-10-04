ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по кількох об'єктах електропостачання: тисячі людей залишилися без світла

На Чернігівщині сталися аварійні відключення світла, а також діють запровадженні графіки.

Автор публікації
Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 4 жовтня російська окупаційна армія масовано атакувала безпілотниками Чернігівську область. Пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі “Чернігівобленерго”.

“Сьогодні вночі росіяни здійснили справжній акт геноциду населення Чернігівщини. Під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання”, - наголосили в компанії.

Зазначається, що аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики вже приступили до їх ліквідації наслідків російського обстрілу.

Зауважимо, що разом з тим на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання за принципом “три через три”: три години світло є і три - немає).

Нагадаємо, також РФ залишила одне без світла Ніжин на Чернігівщині. У місті запроваджено графіки відключення світла, а водопостачання подаватиметься за графіками: від 06:00 до 08:00 та від 18:00 до 21:00. Крім того, від 6 жовтня у місцевих школах запровадили дистанційне навчання.

Зауважимо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що агресорка Росія свідомо "вибиває" енергетику вздовж кордону. У зоні максимального ризику розташована смуга, яка має приблизно 100 км завширшки вздовж кордонів і вздовж лінії бойового зіткнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
231
