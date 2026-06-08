РФ вдарила по Конотопу: влучання у багатоповерхівку, є постраждалі, частковий блекаут

РФ вгатила по Конотопу / © Associated Press

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Сьогодні, 8 червня, окупанти вдарили «Шахедами» по місту Конотоп Сумської області.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

Внаслідок атаки частина міста залишилося без електропостачання. Ударом пошкодило приватний будинок та багатоповерхівку. Щонайменше троє людей постраждали.

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За його словами, постраждалих доправили до реанімації. На місці атаки триває рятувальна операція — під завалами можуть буди люди.

«Цього ранку ворог кількома БпЛА атакував місто. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура — житловий сектор. Є постраждалі. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація про наслідки атаки уточнюється», — зазначив своєю чергою очільник ОВА Олег Григоров.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Щонайменше шість влучань ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському районі міста.

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