РФ вгатила по пункту пропуску на кордоні України з Молдовою: є руйнування, рух зупинили (фото)

Пошкоджений ПП «Табаки» на кордоні з Молдовою / © ДПСУ

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У ніч на 21 серпня ворожі безпілотники атакували Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Під ударом опинилася інфраструктура міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

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Через атаку ворожих дронів «Шахед» на Болградський та Ізмаїльський райони один із ударів припав на інфраструктуру міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Унаслідок атаки пошкоджено будівлі та конструкції пункту.

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Загоряння, які виникли на об’єктах, оперативно локалізували рятувальники ДСНС України.

Наразі пропуск людей і транспорту через пункт «Табаки» призупинено. Про ситуацію повідомили молдовськійстороні. Транспортні потоки перенаправляють до інших пунктів пропуску.

Прикордонники закликають враховувати тимчасове обмеження під час планування поїздок.

Пошкоджений ПП «Табаки» на кордоні з Молдовою / © ДПСУ

Пошкоджений ПП «Табаки» на кордоні з Молдовою / © ДПСУ

До слова, у ніч на 21 серпня російські безпілотники атакували село Леб’яже на Харківщині, внаслідок чого загинули чотири людини, ще двоє зазнали поранень. Масований удар зруйнував три приватні будинки, ще 20 пошкоджено, сталися пожежі.

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