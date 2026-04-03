РФ вдарила по Коростеню на Житомирщині: перші деталі (відео)

Дим у Коростені

Сьогодні, 3 квітня, під час масованої атаки РФ вибухи зокрема пролунали у Коростені на Житомирщині.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що місто перебувало під атакою «Шахедів». У Мережі публікують кадри, на яких видно великий стовп диму, ймовірно, після «прильоту».

Дата публікації 11:09, 03.04.26 Кількість переглядів 1346

Крім того, місцеві пабліки попереджають, що п’ять груп крилатих ракет летіли на Житомирщину, ймовірно, у подальшому в напрямку на Коростень

UPD

Заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська у коментарі «Суспільному» повідомила, що близько 10:00 ранку у Коростені пролунали чотири вибухи. На місці вибуху здійнявся стовп диму. Повторні вибухи пролунали у Коростені близько 11:30.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Facebook повідомив, що російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по житловій забудові та цивільній інфраструктурі Житомирщини.

Наразі відомо про одну загиблу людину, чотирьох постраждалих рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів.

За попередньою інформацією пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.

«Пошуково-рятувальні роботи, гасіння пожеж та ліквідація наслідків тривають», — сказав Бунечко. Водночас, він не уточнив, чи йдеться саме про Коростень.

Зауважимо, що Коростень — одне з найбільших міст Житомирщини, важливий логістичний і залізничний вузол півночі України.

Нагадаємо, що 3 квітня Україна пережила чергову масовану атаку РФ.

Зокрема, в Обухові на Київщині під час оголошеної повітряної тривоги сталося влучання у житловий багатоповерховий будинок.

У Сумах ворожий безпілотник влучив у ТРЦ, внаслідок чого є постраждалі.