РФ вдарила по Коростеню на Житомирщині: перші деталі (відео)
РФ атакувала місто Коростень на півночі Житомирщини.
Сьогодні, 3 квітня, під час масованої атаки РФ вибухи зокрема пролунали у Коростені на Житомирщині.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Зазначається, що місто перебувало під атакою «Шахедів». У Мережі публікують кадри, на яких видно великий стовп диму, ймовірно, після «прильоту».
Крім того, місцеві пабліки попереджають, що п’ять груп крилатих ракет летіли на Житомирщину, ймовірно, у подальшому в напрямку на Коростень
UPD
Заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська у коментарі «Суспільному» повідомила, що близько 10:00 ранку у Коростені пролунали чотири вибухи. На місці вибуху здійнявся стовп диму. Повторні вибухи пролунали у Коростені близько 11:30.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Facebook повідомив, що російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по житловій забудові та цивільній інфраструктурі Житомирщини.
Наразі відомо про одну загиблу людину, чотирьох постраждалих рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів.
За попередньою інформацією пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.
«Пошуково-рятувальні роботи, гасіння пожеж та ліквідація наслідків тривають», — сказав Бунечко. Водночас, він не уточнив, чи йдеться саме про Коростень.
Зауважимо, що Коростень — одне з найбільших міст Житомирщини, важливий логістичний і залізничний вузол півночі України.
Атака РФ на Україну 3 квітня: останні новини
Нагадаємо, що 3 квітня Україна пережила чергову масовану атаку РФ.
Зокрема, в Обухові на Київщині під час оголошеної повітряної тривоги сталося влучання у житловий багатоповерховий будинок.
У Сумах ворожий безпілотник влучив у ТРЦ, внаслідок чого є постраждалі.