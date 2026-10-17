Дим від вибуху / Архівне фото / © Associated Press

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Ввечері суботи, 17 жовтня, у Дніпрі з’ясовують наслідки російського удару по об’єкту критичної інфраструктури. Наразі офіційної інформації про характер пошкоджень та можливий вплив атаки на роботу об’єкта немає.

Про атаку повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Що відомо про удар по Дніпру

«Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі», — зазначик очільник адміністрації.

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За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не загинув і не постраждав. Інших подробиць щодо об’єкта та можливих пошкоджень Ганжа наразі не повідомив.

Росія посилює атаки на українські міста та енергетику

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російські війська атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23», крилатими ракетами та безпілотниками різних типів. Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 293 повітряні цілі, водночас влучання зафіксували на 22 локаціях. Під час масованої комбінованої атаки вибухи лунали в різних регіонах країни.

Російські удари зачепили й енергетичну інфраструктуру. Про наслідки масованого удару по енергетичних об’єктах повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, напередодні війська РФ атакували понад 15 важливих об’єктів генерації та передавання електроенергії. Найскладніша ситуація зі світлом виникла в низці міст на заході України, а також на Київщині та Дніпропетровщині.

Одним із міст, яке залишилося без електропостачання після російської атаки 17 жовтня, стала Вінниця. Через пошкодження енергетичної інфраструктури виникли також перебої з водою, а критичні об’єкти перевели на резервне живлення. Через проблеми з водопостачанням містяни почали набирати воду з криниць. У місті тривають роботи з відновлення систем життєзабезпечення, однак перебої зі світлом і водою поки що зберігаються.

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