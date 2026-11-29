Росіяни атакували Харків: пошкоджено трамвай, автобус і лікарню, є постраждалі

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Російські війська протягом дня 29 листопада завдали ударів по Харкову. Під ворожою атакою опинилися Салтівський та Немишлянський райони міста. Внаслідок удару пошкоджено трамвай, автобус і лікарню, є постраждалі

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, внаслідок удару по Салтівському району пошкоджено трамвай і муніципальний автобус. Спочатку інформація про постраждалих уточнювалася, згодом мер повідомив про двох поранених.

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Також російський безпілотник влучив у медичний заклад у Немишлянському районі Харкова. Внаслідок атаки там пошкоджено близько 60 вікон. На щастя, пацієнти та медичний персонал не постраждали — під час удару вони перебували в укритті.

Інформація щодо наслідків російських атак уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вдень РФ дроном вдарила по промзоні Немишлянського району. За останніми даними, 11 осіб постраждали.

Крім того, вранці у Харкові під удар потрапила зупинка громадського транспорту — минулося без жертв та постраждалих.

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