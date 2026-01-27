- Дата публікації
РФ вдарила по Львівській області: влада повідомила про наслідки
Тривога в одному з районів Львівщини тривала пів години.
Зранку 27 січня армія РФ атакувала об’єкт інфраструктури у Львівській області. Наразі інформації про потерпілих немає.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
«Ворог атакував об’єкт інфраструктури у Львівській області. На місці працюють всі профільні служби. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих», — поінформував чиновник.
Зауважимо, пів години (07:18-07:48) тривала повітряна тривога у Золочівському районі на Львівщині. Повітряні сили попереджали про безпілотник у напрямку Бродів. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляв, що після вибуху здійнявся дим біля міста.
Як повідомлялося, цієї ночі Одеса була під масованою атакою армії РФ. У місті дрони пошкодили житлові будинки. Зафіксовано понад десять місць влучань. Під завалами можуть перебувати щонайменше три людини.