РФ вдарила по Львівській області: влада повідомила про наслідки

Рятувальники. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 27 січня армія РФ атакувала об’єкт інфраструктури у Львівській області. Наразі інформації про потерпілих немає.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Ворог атакував об’єкт інфраструктури у Львівській області. На місці працюють всі профільні служби. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих», — поінформував чиновник.

Зауважимо, пів години (07:18-07:48) тривала повітряна тривога у Золочівському районі на Львівщині. Повітряні сили попереджали про безпілотник у напрямку Бродів. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляв, що після вибуху здійнявся дим біля міста.

Як повідомлялося, цієї ночі Одеса була під масованою атакою армії РФ. У місті дрони пошкодили житлові будинки. Зафіксовано понад десять місць влучань. Під завалами можуть перебувати щонайменше три людини.