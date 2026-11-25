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У середу, 25 листопада, армія Росії атакувала дроном маршрутний автобус на трасі поблизу села Федорівка, що у Чугуївському районі на Харківщині.

Про це повідомив керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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“Ворог поцілив дроном по маршрутному автобусу на трасі біля с. Федорівка”, - йдеться у повідомленні.

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За словами чиновника, внаслідок удару загинула щонайменше одна людина. Окрім того, семеро пасажирів дістали поранення.

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