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РФ вдарила по маршрутці з людьми: є загиблий і поранені — перші деталі
У середу, 25 листопада, армія Росії атакувала дроном маршрутний автобус на трасі поблизу села Федорівка, що у Чугуївському районі на Харківщині.
Про це повідомив керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
“Ворог поцілив дроном по маршрутному автобусу на трасі біля с. Федорівка”, - йдеться у повідомленні.
За словами чиновника, внаслідок удару загинула щонайменше одна людина. Окрім того, семеро пасажирів дістали поранення.
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