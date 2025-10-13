ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
90
РФ вдарила по медзакладу у Харкові: є поранені, місто частково без світла

Росія атакувала КАБами Харків — наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Увечері, 13 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по Харкову.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов повідомляє про приліт територією медичного закладу. Попередньо, зруйновано одну з господарських споруд.

На даний момент відомо про чотирьох постраждалих.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленку підтердив, що у Харкові РФ вдарила по медзакладу і по енергетиці.

Новина доповнюється.

