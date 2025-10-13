- Дата публікації
РФ вдарила по медзакладу у Харкові: є поранені, місто частково без світла
Росія атакувала КАБами Харків — наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Увечері, 13 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по Харкову.
Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Терехов повідомляє про приліт територією медичного закладу. Попередньо, зруйновано одну з господарських споруд.
На даний момент відомо про чотирьох постраждалих.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленку підтердив, що у Харкові РФ вдарила по медзакладу і по енергетиці.
Новина доповнюється.