РФ вдарила по обласному центі серед білого дня: місто охопила пожежа, є загиблий і поранені (фото)

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У суботу, 25 липня, російська армія вдарила по Запоріжжі. Після «прильоту» виникла пожежа та здійнявся дим. Щонайменше одна людина загинула. Є пораненні.

Що відомо про удар по Запоріжжі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Російські військові атакували обласний центр близько 11:00. Повітряні сили попереджали про КАБи в напрямку Запоріжжя.

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Атака на Запоріжжя — наслідки

Внаслідок удару руйнувань зазнали житлові будинки, пошкоджені автомобілі. Водночас, за даними місцевих медіа, «приліт» стався по підприємству, яке доставляє питну воду. Наразі офіційної інформації немає.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що станом на 12:30 щонайменше дев’ять людей потребують допомоги лікарів. Зокрема, троє дітей. Одна жінка загинула.





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