Атака РФ. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 15 травня російська армія вдарила по місту Запоріжжя. Окупанти поцілили по об’єкту промислової інфраструктури. Є потерпілі.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворог атакував обласний центр. Пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, через що над містом видно чорний дим», — наголосив чиновник.

З його слів, щонайменше три людини отримали травми.

Атака на Запорізьку область

Сьогодні зранку російські військові атакували Вільнянськ. БпЛА вдарив по об’єкту транспортної інфраструктури. За даними влади, двоє людей отримали поранення.

Пізніше в «УЗ» додали, що росіяни вгатили по приміському поїзді. Удар припав поблизу одного з вагонів. У компанії наголосили, що після отримання сигналу про небезпеку з повітря від їхнього моніторингового центру локомотивна бригада оперативно зупинила потяг і розпочала евакуацію пасажирів.

