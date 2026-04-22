РФ знову вдарила по обласному центру України: після вибухів з’явився дивний дим (фото, відео)

Кільце диму в небі після вибухів у Запоріжжі 22 квітня / © із соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вкотре атакували Запоріжжя дронами вдень 22 квітня. Після вибухів у місті у небо здійнялося дивне кільце темного диму.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Російські окупанти від самого ранку б’ють по Запорізькій області. Вдень вибухи прогриміли і в самому Запоріжжі. Після них у небі здійнялося кільце темного диму, яке очевидці зняли на фото й відео.

Зауважимо, перед цим очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу швидкісних ракет та ударних безпілотників для регіону. Згодом він повідомив про вибухи в області, а ще пізніше — про загрозу керованих авіабомб.

Вибухи в самому Запоріжжі Федоров наразі не коментував.

Дата публікації 12:36, 22.04.26 Дим після вибухів у Запоріжжі 22 квітня зняли на відео

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі 22 квітня пролунав вибух. Це була вже друга атака на місто за ранок: під час першого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув, ще одна людина отримала поранення.