- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 373
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ знову вдарила по обласному центру України: після вибухів з’явився дивний дим (фото, відео)
Соцмережі заполонили кадри наслідків атаки на Запоріжжя, на яких видно дивний чорний дим у формі кола.
Російські війська вкотре атакували Запоріжжя дронами вдень 22 квітня. Після вибухів у місті у небо здійнялося дивне кільце темного диму.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Російські окупанти від самого ранку б’ють по Запорізькій області. Вдень вибухи прогриміли і в самому Запоріжжі. Після них у небі здійнялося кільце темного диму, яке очевидці зняли на фото й відео.
Зауважимо, перед цим очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу швидкісних ракет та ударних безпілотників для регіону. Згодом він повідомив про вибухи в області, а ще пізніше — про загрозу керованих авіабомб.
Вибухи в самому Запоріжжі Федоров наразі не коментував.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі 22 квітня пролунав вибух. Це була вже друга атака на місто за ранок: під час першого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув, ще одна людина отримала поранення.