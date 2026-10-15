РФ вдарила по обласному центру: виникла масштабна пожежа (фото)

Удар по Запоріжжю 15.10.2026

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Пізно увечері, 15 жовтня, російські війська знову завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

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«Запоріжжя знову під ворожим ударом. Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа», — заявив він.

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За попередньою інформацією, поранених немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що сьогодні вранці РФ також завдала потужного удару по Запоріжжю.

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