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РФ вдарила по обласному центру: виникла масштабна пожежа (фото)
Російські війська пізно увечері 15 жовтня атакували Запоріжжя.
Пізно увечері, 15 жовтня, російські війська знову завдали удару по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
«Запоріжжя знову під ворожим ударом. Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа», — заявив він.
За попередньою інформацією, поранених немає. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що сьогодні вранці РФ також завдала потужного удару по Запоріжжю.
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