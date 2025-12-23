- Дата публікації
РФ вдарила по об'єктах енергетики: що відомо
В регіонах застосовують аварійні відключення світла.
Зранку 23 грудня армія Російської Федерації знову атакує енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.
“Росія знову атакує енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії”, - наголосили у відомстві.
Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Як повідомлялося, в Україні після атаки РФ застосовують аварійні відключення світла. У низці регіонів не діють актуальні графіки. Зокрема, у Києві та області, на Буковині, на Чернігівщині та Полтавщині.