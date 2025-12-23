ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1936
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по об'єктах енергетики: що відомо

В регіонах застосовують аварійні відключення світла.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Енергетична інфраструктура.

Енергетична інфраструктура. / © Associated Press

Зранку 23 грудня армія Російської Федерації знову атакує енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

“Росія знову атакує енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії”, - наголосили у відомстві.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялося, в Україні після атаки РФ застосовують аварійні відключення світла. У низці регіонів не діють актуальні графіки. Зокрема, у Києві та області, на Буковині, на Чернігівщині та Полтавщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
1936
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie