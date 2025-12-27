ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2090
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по об'єктах енергетики: що відомо

Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Київ та область.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на енергетику.

Атака на енергетику. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Від ночі 27 армія Російської Федерації здійснює масовані удари по енергосистемі України. Сталися відключення світла у кількох регіонах.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

«Від ночі триває масований російський удар по енергосистемі України. Росія у своїй геноцидній війні знову намагається занурити нас у темряву та холод», — заявили в міністерстві.

Внаслідок російських ударів виникли знеструмлені споживачі у Києві, Київській та Чернігівській областях.

В НЕК «Укренерго» додали, що під ударом росіян опинились енергетичні об’єкти в Києві та області, та на Чернігівщині. У регіонах — аварійні відключення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Наразі ворожа атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Енергетики зауважують, що споживання електроенергії залишається високим.

Нагадаємо, масштабна нічна і вранішня атака занурила Київ у холод і темряву. Станом на ранок теплопостачання залишилася майже третина столиці. Без опалення — 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери.

Крім того, в Києві запроваджено екстрені відключення світла. За командою «Укренерго», їх запровадили по всій столиці. Наразі погодинні графіки не діють.

