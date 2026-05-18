РФ вдарила по об’єктах "Нафтогазу": повністю знищено АЗС, є потерпілі - деталі

© УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі 18 травня кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури НАК «Нафтогаз» у Дніпропетровській області. Зокрема, під удар потрапила АЗС UKRNAFTA.

Про це повідомили у пресслужбі компані.

Окупанти вдарили про автозаправному комплексі UKRNAFTA. Внаслідок атаки двоє працівниць зазнали травм. Через «приліт» приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.

«Через тривалі обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань. Усі атаковані об’єкти є виключно цивільною інфраструктурою. Вони не мають жодного стосунку до військових цілей», — наголосили в компанії.

Атаки на Дніпро і область 18 травня

Напередодні увечері та вночі 18 травня російська армія вдарила по місту Дніпро дронами і ракетами. Окупанти вгатили просто по житловому кварталу. Виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, релігійна установа, виш, підприємство, автомобілі. Багато людей отримали травми.

Окрім того, під прицілом було шість районів Дніпропетровщини. Зокрема, у Кривому Розі понівечені підприємство та інфраструктура, а в Кам’янському і Синельниківському районах — домівки людей.

