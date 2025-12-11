- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1728
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вдарила по об'єктах енергетики в одній з областей: деталі
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено інфраструктуру. Зокрема, сталися прямі влучання.
Вночі проти 11 грудня російська армія вдарила по об'єктах енергетики в Кременчуцькому районі Полтавській області. Минулося без потерпілих. Однак пошкоджено інфраструктуру.
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
“Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків та прямі влучання на об’єктах виникли пожежі”, - наголосив чиновник.
З його слів, усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Як повідомлялося, цієї ночі у Кременчуці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики, а також про ракети в сторону Кременчука.