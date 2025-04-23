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РФ вдарила по Одесі: зайнялися житлові будинки та приватні підприємства (фото)
Рятувальники та добровольці оперативно ліквідовували наслідки удару на Одесу.
Росія вчергове у ніч проти 23 квітня 2025 року атакувала Одесу.
Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує ДСНС України.
За попередньою інформацією постраждали 2 людини.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств.
Пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії.
Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.
Нагадаємо, що раніше відбулася атаки дронів на Одесу: місто знову у вогні — що відомо про наслідки.