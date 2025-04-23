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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ вдарила по Одесі: зайнялися житлові будинки та приватні підприємства (фото)

Рятувальники та добровольці оперативно ліквідовували наслідки удару на Одесу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа в Одесі 23 квітня

Пожежа в Одесі 23 квітня / © ДСНС

Росія вчергове у ніч проти 23 квітня 2025 року атакувала Одесу.

Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує ДСНС України.

За попередньою інформацією постраждали 2 людини. 

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств.

Пожежа в Одесі 23 квітня 2025 року_7 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа в Одесі 23 квітня 2025 року_7 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа в Одесі 23 квітня 2025 року_5 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа в Одесі 23 квітня 2025 року_6 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа в Одесі 23 квітня 2025 року_4 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа в Одесі 23 квітня 2025 року_1 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа в Одесі 23 квітня 2025 року_3 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа в Одесі 23 квітня 2025 року_2 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії. 

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

Нагадаємо, що раніше відбулася атаки дронів на Одесу: місто знову у вогні — що відомо про наслідки.

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