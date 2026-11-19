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РФ вдарила по одній із областей — горіли будинки, є постраждалий
Під час нічного удару по Житомирщині постраждали житлові будинки — виникли пожежі.
Уночі росіяни продовжили свої атаки на українські міста. Зокрема, на Житомирщині було неспокійно.
Про це повідомили у ДСНС.
«На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждала 1 людина. Пошкоджене скління вікон в 4 приватних житлових будинках, виникли пожежі», — йдеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідували усі осередки загорянь.
Атака по Україні — що відомо
Від вечора 18 листопада до ранку наступного дня російські війська запустили по Україні протикорабельні ракети «Онікс» і 98 дронів, зокрема 61 реактивний «Шахед». ППО знешкодила 69 безпілотників, з них — 48 реактивних «Шахедів». Проте у 18 місцях є влучання.
Росія завдала масованого удару по півдню Одещини. Там пошкоджено обʼєкти промислової та енергетичної інфраструктури.