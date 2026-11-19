Рятувальник / © ДСНС

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Уночі росіяни продовжили свої атаки на українські міста. Зокрема, на Житомирщині було неспокійно.

Про це повідомили у ДСНС.

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«На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждала 1 людина. Пошкоджене скління вікон в 4 приватних житлових будинках, виникли пожежі», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники ліквідували усі осередки загорянь.

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Атака по Україні — що відомо

Від вечора 18 листопада до ранку наступного дня російські війська запустили по Україні протикорабельні ракети «Онікс» і 98 дронів, зокрема 61 реактивний «Шахед». ППО знешкодила 69 безпілотників, з них — 48 реактивних «Шахедів». Проте у 18 місцях є влучання.

Росія завдала масованого удару по півдню Одещини. Там пошкоджено обʼєкти промислової та енергетичної інфраструктури.

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