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РФ вдарила по одній із західних областей: стались руйнування і пожежі (фото)
Одна людина постраждала внаслідок російської атаки на Рівненщину.
Вночі проти 21 листопада російська армія атакувала Рівненську область. «Прилетіло» по одному з підприємств.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
За даними рятувальників, щонайменше одна людина отримала травми.
«Росіяни завдали удару по цивільному підприємству. Внаслідок атаки зруйновано будівлю, виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.
Наразі займання вже ліквідували.
Атака на Рівненщину — фото
Як повідомлялося, під час вечірньої атаки на Рівненщину було пошкоджено об’єкт енергетики. Без світла залишилися десятки населених пунктів Сарненського району.
Нагадаємо, минулої ночі РФ здійснила масовану атаку на Україну. Російські удари спричинили серйозний блекаут у 10 областях. Жорсткі обмеження запровадили на Прикарпаття, Львівщині, Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Закарпатті, Буковині та Хмельниччині.