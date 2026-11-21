Атака на Рівненську область. / © Головне управління ДСНС у Рівненській області

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Вночі проти 21 листопада російська армія атакувала Рівненську область. «Прилетіло» по одному з підприємств.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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За даними рятувальників, щонайменше одна людина отримала травми.

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«Росіяни завдали удару по цивільному підприємству. Внаслідок атаки зруйновано будівлю, виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.

Наразі займання вже ліквідували.

Атака на Рівненщину — фото

РФ вдарила по цивільному підприємству у Рівненській області. / © Головне управління ДСНС у Рівненській області

РФ вдарила по цивільному підприємству у Рівненській області. / © Головне управління ДСНС у Рівненській області

РФ вдарила по цивільному підприємству у Рівненській області. / © Головне управління ДСНС у Рівненській області

РФ вдарила по цивільному підприємству у Рівненській області. / © Головне управління ДСНС у Рівненській області

РФ вдарила по цивільному підприємству у Рівненській області. / © Головне управління ДСНС у Рівненській області

Як повідомлялося, під час вечірньої атаки на Рівненщину було пошкоджено об’єкт енергетики. Без світла залишилися десятки населених пунктів Сарненського району.

Нагадаємо, минулої ночі РФ здійснила масовану атаку на Україну. Російські удари спричинили серйозний блекаут у 10 областях. Жорсткі обмеження запровадили на Прикарпаття, Львівщині, Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Закарпатті, Буковині та Хмельниччині.

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Дата публікації 20:45, 20.11.26 Кількість переглядів 22 500 ракет і дронів! Удар по мостах Києва, вибухи у Львові та ракети аж у Польщі!

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