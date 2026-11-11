РФ вдарила по одній з областей: є загибла, у регіоні масштабні відключення світла - усі деталі

Атака. / © Associated Press

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Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області. У регіоні масштабні відключення світла. Є загибла.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За словами чиновника, напередодні увечері і сьогодні зранку на Одещині було пошкоджено енергетичні об’єкти. Як наслідок, сталися аварійні відключення електропостачання в кількох районах. Наразі без світла залишаються близько 135 тис. споживачів в частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів, а також у Пересипському районі Одеси.

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Своєю чергою, у ДТЕК підтвердили ураження енергетичних обʼєктів області. Зокрема, було пошкоджено підстанції компанії.

«Можливі перебої в роботі обʼєктів критичної інфраструктури», — додали у ДТЕК.

Окрім того, відомо, що внаслідок атаки загинула одна жінка. Після атаки вона отримала травми, але врятувати її не вдалося.

«70-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки, загинула. Її госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травми», — наголосив Кіпер.

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Атака РФ 11 листопада — що відомо

Вночі Росія вдарила по областях у центрі та на півночі. Під атакою опинилися об’єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури у Житомирській області, є поранені. В Уманському районі на Черкащині частина споживачів залишилася без світла через «прильоти».

Також Росія атакувала Рівненську область. У регіоні пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, поранень ніхто не зазнав.

Російська армія масовано атакувала Кривий Ріг дронами. Місто частково залишилося без світла та опалення. Через перебої з електрикою водопостачання та каналізаційну систему доводиться підтримувати за допомогою генераторів.

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