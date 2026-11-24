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РФ вдарила по одній з областей: загинули двоє людей, зокрема 17-річний юнак (фото)
Увечері 24 листопада російські війська завдали удару по Одеській області, внаслідок чого загинули 41-річний чоловік та 17-річний одинадцятикласник.
Сьогодні ввечері, 24 листопада, російські війська завдали чергового удару по Одещині.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки загинули двоє людей — 41-річний чоловік та 17-річний юнак. Ще троє людей дістали поранення, серед них 12-річна дитина.
Крім того, пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та легкові автомобілі.
За інформацією «Суспільного», неповнолітній юнак загинув у Подільську. На момент атаки він ішов дорогою. В управлінні освіти Подільської РДА додали, що загиблий 17-річний Артем навчався в 11 класі ліцею №3.
Нагадаємо, удень 24 листопада Дніпро опинився під ударом Росії. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок.