Удар по Одещині 24 листопада / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Сьогодні ввечері, 24 листопада, російські війська завдали чергового удару по Одещині.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Внаслідок атаки загинули двоє людей — 41-річний чоловік та 17-річний юнак. Ще троє людей дістали поранення, серед них 12-річна дитина.

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Крім того, пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та легкові автомобілі.

За інформацією «Суспільного», неповнолітній юнак загинув у Подільську. На момент атаки він ішов дорогою. В управлінні освіти Подільської РДА додали, що загиблий 17-річний Артем навчався в 11 класі ліцею №3.

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нагадаємо, удень 24 листопада Дніпро опинився під ударом Росії. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок.

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