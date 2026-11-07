Атака на Павлоград. / © Олександр Ганжа

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Вночі проти 7 листопада Російські війська атакували дронами Павлоград Дніпропетровської області. Унаслідок удару поранення дістали троє людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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«Ворог ударив по місту безпілотниками. Троє людей поранені через атаку росіян на Павлоград», — повідомив чиновник.

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За даними ОВА, 32-річного чоловіка шпиталізували до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Інші травмовані — 38-річна жінка та 11-річна дівчинка, будуть лікуватися амбулаторно.

У місті пошкоджено багатоповерхівки, зокрема п’ятиповерховий житловий будинок, автомобілі та господарчі споруди. Після атаки спалахнули кілька пожеж. Зокрема, на території підприємства харчової продукції.

Нічна атака на Дніпропетровщину — що відомо

За даними ОВА, протягом ночі у небі над Дніпропетровщиною було збито 12 російських БпЛА. Втім, не минулося без влучань і наслідків.

Водночас очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук додав, що в Новоолександрівській та Миколаївській громадах Дніпровського району зафіксовано пошкодження інфраструктури.

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На Нікопольщині під ударом FPV-дронів опинилися райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджено приватний будинок та об’єкти інфраструктури.

Також російські війська атакували інфраструктуру Новопільської громади у Криворізькому районі.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 6 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нові масовані удари по Україні. Він попереджав, що під прицілом російських ракет і дронів буде енергетика, мости через Дніпро та цивільна інфраструктура у різних регіонах країни.

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