Вибух. / © Associated Press

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Вдень 15 жовтня російська армія атакувала Полтаву безпілотниками. Влучання сталося поблизу одного із закладів освіти в обласному центрі.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

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За його словами, на момент атаки учні та працівники школи перебували в укритті. На щастя, серед них постраждалих немає. Втім, одна людина отримала травми.

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На місці триває ліквідація наслідків російського удару, дані про пошкодження встановлюють.

Секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова додала, що у навчальному закладі вибито вікна. Окрім того, пошкоджень від вибухової хвилі зазнали три приватних домоволодіннях, скління багатоповерхівки, легкові і вантажний автомобілі.

Вибух у Полтаві

У Полтавському районі о 09:07 оголосили повітярну тривогу. Військові попереджали про реактивні БпЛА у напрямку Полтави. О 10:32 сталися вибухи.

«У Полтаві чутно звуки вибухів. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях», — звертався до громадян очільник ОВА.

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Нічна атака на Україну — що відомо

Як повідомлялося, Росія масовано вдарила по Україні цієї ночі. Зокрема, гучно було на заході країни — вибухи лунали у Рівному і Луцьку.

Крім того, під прицілом понад десять годин була сусідня до Полтавщини Кіровоградська область. У Кропивницькому зафіксовані влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складів, житлових будинків та прибудинкових територій. Загинули троє людей.

Російські війська атакували безпілотниками Дніпровський та Павлоградський райони. Загинули двоє людей. У населених пунктах горіли будинки.

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