ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1783
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по пасажирських потягах Інтерсіті+: з'явилися фото наслідків

Цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Загорання на об’єкті вдалося ліквідувати

Загорання на об’єкті вдалося ліквідувати / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Під час масованого удару в ніч проти 28 серпня Росія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу «Укрзалізниці». Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Про це повідомив очільник УЗ Олександр Перцовський.

«Інтерсіті, який мав сьогодні виходити на маршрут Київ-Харків! Удар — прицільний. Виключно цивільні пасажирські операції. Відновимо та розширимо парк попри все. А зараз — рейси не скасовуємо, на маршрут стануть пасажирські вагони, в т.ч. ті, що прийняли із заводу», — зазначив він.

Постраждав парк швидкісних поїздів Інтерсіті+ / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Постраждав парк швидкісних поїздів Інтерсіті+ / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 28 серпня, починаючи від першої години ночі, росіяни інтенсивно атакували дронами Козятин, який є вузловою станцією Південно-Західної залізниці.

У ніч проти 28 серпня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні, використавши «Шахеди», крилаті та балістичні ракети, зокрема «Кинджали». Під атакою перебували Київ, Вінниччина, Суми, Запоріжжя.

Найважчих ударів РФ завдала по Києву- там є загиблі та поранені.

Дата публікації
Кількість переглядів
1783
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie