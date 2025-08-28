- Дата публікації
РФ вдарила по пасажирських потягах Інтерсіті+: з'явилися фото наслідків
Цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу.
Під час масованого удару в ніч проти 28 серпня Росія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу «Укрзалізниці». Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.
Про це повідомив очільник УЗ Олександр Перцовський.
«Інтерсіті, який мав сьогодні виходити на маршрут Київ-Харків! Удар — прицільний. Виключно цивільні пасажирські операції. Відновимо та розширимо парк попри все. А зараз — рейси не скасовуємо, на маршрут стануть пасажирські вагони, в т.ч. ті, що прийняли із заводу», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 28 серпня, починаючи від першої години ночі, росіяни інтенсивно атакували дронами Козятин, який є вузловою станцією Південно-Західної залізниці.
У ніч проти 28 серпня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні, використавши «Шахеди», крилаті та балістичні ракети, зокрема «Кинджали». Під атакою перебували Київ, Вінниччина, Суми, Запоріжжя.
Найважчих ударів РФ завдала по Києву- там є загиблі та поранені.